„Wir beobachten ihn“ : Frankreichs Nationaltrainer macht Borussias Thuram Hoffnung

Düsseldorf Borussia Mönchengladbach steht nach elf Spieltagen auf dem ersten Tabellenplatz der Bundesliga. Ein Grund dafür ist Zugang Marcus Thuram. Der hat sich nun auch ins Visier der französischen Nationalmannschaft gespielt.

Es ist schon fast ein Evergreen. Nach jedem gewonnenen Spiel schnappt sich Marcus Thuram eine Eckfahne und feiert mit ihr und den Gladbacher Fans. Dass das in letzter Zeit sehr häufig vorkam, liegt am momentanen Erfolg der Borussia. Nach elf Spielen steht die Fohlenelf an der Spitze der deutschen Fußball-Bundesliga. Ein Mosaiksteinchen ist dabei sicherlich der junge Franzose, der vor dieser Saison für kolportierte neun Millionen Euro aus Guingamp an den linken Niederrhein wechselte. Und seine bisherige Bilanz kann sich sehen lassen. In 17 Partien sammelte er bereits 13 Scorerpunkte (acht Tore, fünf Vorlagen).