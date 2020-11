„Fohlenfrühstück“ : Das ist am 18. November bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 18. November früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Borussia trainiert aufgrund der Corona-Pandemie nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nach ihren Länderspiel-Einsätzen am Dienstagabend werden die Nationalspieler Matthias Ginter , Florian Neuhaus , Stefan Lainer , Marcus Thuram und Hannes Wolf die Heimreise Richtung Borussia-Park antreten. Beim Training werden sie aber wohl noch nicht mitwirken. Sie werden, je nach Belastung in den vergangenen Tagen, zum individuellen Training oder zur Behandlung vorbeischauen. Yann Sommer , Nico Elvedi und Michael Lang könnten nach der Absage des Länderspiels gegen die Ukraine am Dienstagabend allerdings schon wieder auf dem Platz mitwirken.

Borussen-Geburtstage

Zeitreise Drei Jahre ist es auf den Tag genau her, da erzielte Raffael eines seiner schönsten Borussia-Tore. In Berlin war das, damals am 18. November 2017. Die Borussen führten bereits nach 20 Minuten mit 3:0 bei der Hertha. Raffael hatte den Ball kurz zuvor per Dropkick aus rund 25 Metern in den Winkel gehauen. Mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag zum 4:2-Endstand machte der Brasilianer in der 78. Minute endgültig den Deckel drauf.