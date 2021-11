Borussias Nationalspieler : Kampf um die WM-Tickets und eine mögliche Länderspiel-Premiere

Mönchengladbach Zehn Borussen sind derzeit mit ihren Nationalteams unterwegs. Für die einen steht ein absolutes Top-Duell in der WM-Quali an, ein anderer könnte sein Länderspieldebüt feiern. Ein Überblick, wer in den kommenden Tagen wann im Einsatz ist und wo die Partien übertragen werden.

Trotz der Verletzungen der beiden Nationalspieler Nico Elvedi und Breel Embolo, die der Schweiz damit in den finalen Spielen der WM-Qualifikation nicht zur Verfügung stehen, sind es immer noch neun Nationalspieler, die Borussia in der Länderspielpause nicht zur Verfügung stehen.

Die Reise mit den größten Strapazen nimmt zweifelsohne Joe Scally auf sich. Den stundenlangen Flug über den Atlantik hat der 18-Jährige bereits hinter sich gebracht. In der Nacht von Freitag auf Samstag (deutscher Zeit) könnte er in Ohio gegen Mexiko sein Länderspieldebüt geben. Einige Tage später steht für die USA in Kingston, der jamaikanischen Hauptstadt, das Duell mit Jamaika auf dem Spielplan.

Somit wird Scally den Borussen frühestens zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Greuther Fürth (20. November, 15.30 Uhr) wieder zur Verfügung stehen – und das mit einem Jetlag in den Beinen. Den Kontinent verlässt auch Ramy Bensebaini, der mit Algerien in der WM-Quali die letzten beiden Pflichtspiele vor dem Afrika-Cup im Januar bestreiten wird.

Die übrigen Borussen müssen längst nicht so weit reisen, sind aber mit Ausnahme der U21-Nationalspieler Luca Netz und Conor Noß ebenfalls in der WM-Quali gefordert. Während die deutsche Nationalmannschaft bereits sicher für das Turnier in Katar qualifiziert ist, kommt es für die Schweiz gegen Italien am vorletzten Gruppenspieltag zum Topspiel. Welche Borussen mit ihren Ländern gegen wen spielen, haben wir hier aufgelistet.

Deutschland (Matthias Ginter, Florian Neuhaus, Jonas Hofmann)

Donnerstag, 11. November

Deutschland - Liechtenstein (20.45 Uhr, live auf RTL)

Sonntag, 14 November

Armenien - Deutschland (18 Uhr, RTL)

Schweiz (Yann Sommer, Denis Zakaria)

Freitag, 12. November

Italien - Schweiz (20.45 Uhr, Dazn)

Montag, 15. November

Schweiz - Bulgarien (20.45 Uhr, Dazn)

Algerien (Ramy Bensebaini)

Freitag, 12. November

Dschibuti - Algerien

Dienstag, 16. November

Algerien - Burkina Faso

USA (Joe Scally)

Samstag, 13. November

USA - Mexiko (3.10 Uhr)

Dienstag, 16. November

Jamaika - USA 23 Uhr

Luxemburg (Yvandro Borges Sanches)

Donnerstag, 11. November

Aserbaidschan - Luxemburg (18 Uhr, Dazn)

Sonntag, 14. November

Luxemburg - Irland (20.45 Uhr, Dazn)

Deutschland (U21, Luca Netz)

Freitag, 12. November

Deutschland - Polen (18.15 Uhr, ProSieben Maxx)

Dienstag, 16. November

Deutschland - San Marino (18.15 Uhr, ProSieben Maxx)

Irland (U21, Conor Noß)

Freitag, 12. November

Irland - Italien (18.30 Uhr)