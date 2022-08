Neue Transfer-Entwicklungen : Gladbach bedient sich wohl wieder in Toulouse - Sörloth aus dem Rennen?

Mönchengladbach/München Auch der Tag, an dem Borussia Mönchengladbach beim FC Bayern zu Gast ist, vergeht nicht ohne neue Entwicklungen in der Gerüchteküche. Am heißesten ist die Spur, die zu einem Ex-Kollegen von Manu Koné aus Toulouse führt.

Selbst Spieltage vergehen nicht, ohne dass neue Gerüchte aufploppen. Für das mit der größten Eintrittswahrscheinlichkeit sorgte am Samstagabend während des Gladbacher Gastspiels beim FC Bayern die französische Regionalzeitung „La Dépêche du Midi“. Demnach steht Nathan N’Goumou am Sonntag nicht mehr im Kader des FC Toulouse, sondern vor einem Wechsel zu Borussia.

Der 22-jährige wird beim Ligue-1-Aufsteiger vor allem als Rechtsaußen eingesetzt. N’Goumou wäre nicht nur einer, um den Kader offensiv breiter aufzustellen, sondern auch ein möglicher Nachfolger von Jonas Hofmann, sollte der im Sommer 2023 doch noch eine andere Herausforderung suchen. Manu Koné kennt N’Goumou nicht nur aus Toulouse, sondern auch aus der französischen U21-Nationalmannschaft. In 59 Spielen für die Violetten erzielte er elf Tore.

„N’Goumou hat noch einen überschaubaren Marktwert“, sagten die Datenscouts von „Createfootball“ unserer Redaktion bereits im April. „Er macht viel Tempo, das passt.“ So gehe er nicht exzessiv ins Dribbling, verfüge aber über eine gute Erfolgsquote. Anfang 2022 erschienen Berichte, dass Borussia N’Goumou gemeinsam mit seinem Teamkollegen Anthony Rouault (Innenverteidiger) gescoutet habe.

Foto: Johannes Kruck/Kruck, Johannes (jk) 12 Bilder Gladbachs Bayern-Besieger der Neuzeit

Dagegen kann Alexander Sörloth, norwegischer Stürmer in Diensten von RB Leipzig, verschiedenen Meldungen zufolge von der Gladbacher Kandidatenliste gestrichen werden: Er soll erneut an Real Sociedad San Sebastián verliehen werden. Bestätigt ist allerdings noch nichts.

Die Basken suchen einen Nachfolger für den Schweden Alexander Isak, den sich für rund 70 Millionen Euro der von Saudi-Arabien alimentierte Premier-League-Klub Newcastle United geschnappt hat. Unter der Woche war über einen 35-Millionen-Euro-Angebot der Engländer für Borussias Manu Koné berichtet worden – das die sportliche Leitung um Manager Roland Virkus allerdings abgelehnt hat. So kommt Newcastle den Gladbachern nun wohl indirekt auf andere Weise in die Quere. „Marca“ schrieb zuerst über das Interesse aus San Sebastián an Sörloth, die „Leipziger Volkszeitung“ geht bereits weiter und sagt: Der Deal sei „perfekt“. Auf jeden Fall stand der Mittelstürmer nicht im RB-Kader gegen den VfL Wolfsburg.

Auch Gabriel Vidovic fehlte seiner Mannschaft am Samstag aufgrund eines sich anbahnenden Wechsels: Der Angreifer wurde vergangene Woche beim 7:0 des FC Bayern gegen den VfL Bochum eingewechselt und bereitete das letzte Tor vor. Am Samstag gegen Borussia stand er nicht im Kader – weil der Gegner aus Gladbach neben Hertha BSC laut „Kicker“ zu den Favoriten auf ein Leihgeschäft zähle. Die „Bild“ berichtet allerdings, dass Borussia eine Kaufoption fordern soll, die nicht im Sinne der Bayern sei

Vidovic wird Ende des Jahres 19, ist vorne flexibel einsetzbar, dribbelstark und gilt als eines der größten Talente der Bayern, die ihn unbedingt in der ersten Liga unterbringen wollen. Für die U23 war Vidovic vergangene Saison in der Regionalliga in 30 Spielen an 31 Toren beteiligt. „Er kann auf den Flügeln und in der Mitte spielen. Intelligente Spieler wie er können sich an alle Systeme anpassen“, sagte Reservetrainer Martin Demichelis bei „Spox“.

