Erfolgreicher Doppel-Test Borussias U23 reist mit 17 Trainingslager-Toren nach Hause

Mönchengladbach · Auf den 10:0-Sieg am Freitag folgte zwei Tage später das 7:1 gegen den TuS Bersenbrück. Für Borussias U23 ist damit der Großteil der Vorbereitung beendet. Wer sich in den Testspielen besonders in Torlaune zeigte und was der Regionalliga-Spielplan zum Start bereithält.

14.07.2024 , 15:50 Uhr

Ryan Naderi hat sechs der 27 Tore in der Vorbereitung von Borussia U23 erzielt. Foto: Heiko van der Velden