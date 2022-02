Rouven Schröder

Der Sportdirektor des FC Schalke 04 wurde in der Vergangenheit bereits gehandelt, als er noch in Diensten des FSV Mainz 05 war. Damals hätte er gemeinsam mit Eberl bei Borussia arbeiten sollen. Am 3. Februar ließen Schröder und Schalke verlauten, dass Schröder über die Saison hinaus in Gelsenkirchen bleiben werde.