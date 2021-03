Jesse Marsch

Aktuelles Team Red Bull Salzburg

Der US-Amerikaner Jesse Marsch war bereits in Salzburg Marco Roses Nachfolger, könnte er ihm auch in Gladbach wieder folgen? Dafür sprechen würde, dass er wie Rose aus der RB-Schule kommt und man mit Marsch den mit Rose eingeschlagenen Weg des aggressiven Powerfußballs weitergehen könnte. Der 47-Jährige arbeitete bereits in der Bundesliga als Ralf Rangnicks Assistent bei RB Leipzig in der Saison 2018/19.