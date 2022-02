Borussias Franzose : Darum kann Plea Thuram ein Vorbild sein

Mönchengladbach Borussias Angreifer Alassane Plea ist raus aus dem Leistungsloch. Bei seinem Teamkollegen Marcus Thuram steht das Comeback aus der Lethargie noch aus. Gerade in Dortmund wäre ein guter Zeitpunkt dafür.

Nach Borussias 0:3 im DFB-Pokalspiel bei Hannover 96 waren Alassane Plea und Marcus Thuram Gesprächsthema. Lustlos und lethargisch wirkten die beiden Franzosen, die Trainer Adi Hütter als Doppelsitze aufgeboten hatte. Plea hat sich zurückgemeldet, in Bielefeld und gegen Augsburg war er einer der besten Borussen, war spielfreudig und arbeitsam.

Gegen Augsburg feierte immerhin ein Ritual ein Comeback, das einst Thuram nach einem Derbysieg beim 1. FC Köln erfunden hat: der Eckefahnenjubel. Thuram, der in den letzten zehn Minuten Breel Embolo als Mittelstürmer ersetzte, war aber nur Beobachter, Manu Koné, sein Landsmann und gegen den FCA Torschütze, schwenkte die Fahne.

Für Thuram könnte aber der Sonntag ein Tag sein für seine persönliche Rückkehr aus der Versenkung. Zumindest hatte er gegen den BVB schon Positiv-Erlebnisse. So hat er beispielsweise schon mal getroffen in Dortmund, das war 2019 im Pokalspiel. Per Kopf erzielte er das 1:0, erst in der Schlussphase verspielte Gladbach noch die Führung. Getroffen hat Thuram auch beim spektakulären 4:2 Liga-Heimsieg der Gladbacher in der vergangenen Saison – beim Comeback nach seiner mehrwöchigen Rotsperre.

Als Mitte Februar 2021 Trainer Marco Rose seinen Wechsel zum BVB verkündete, kam schnell das Gerücht auf, er wolle Thuram mitnehmen zur westfälischen Borussia. Das Gerücht bestätigte sich nicht, auch wenn die Gladbacher im Nachhinein vielleicht gern eine üppige Ablösesumme kassiert hätten im letzten Sommer. Inter Mailand war konkreter dran als der BVB, doch dann verletzte sich Thuram und der Deal platzte.

Angekommen in der Saison ist der Sohn des französischen Weltmeisters Lilian Thuram nun jedoch immer noch nicht. Er ist ohne Tor und Assist. Schlimmer noch: Er, der einst der Darling der Fans war, gilt als eines der Gesichter der aktuellen Krise. Auch, weil er nicht überzeugend war, wenn er eingewechselt wurde. Seine originäre Position, die des Außenstürmers, gibt es nicht in Hütters 3-4-2-1-System, Hütter sieht Thuram auch eher als Mittelstürmer und an der Stelle Breel Embolos vorne.