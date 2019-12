Borussia-Fans singen vom Titel : Gladbach bleibt nach Embolo-Show Spitzenreiter

Mönchengladbach Gladbach und Freiburg liefern sich ein actiongeladenes Spiel. Startelf-Rückkehrer Breel Embolo wird mit zwei Toren und einer Vorlage der Mann des Tages – obwohl er einen Elfmeter vergab.

Borussia bleibt auch nach dem 13. Spieltag Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Mit dem 4:2 gegen den SC Freiburg haben die Gladbacher ihren Spitzenplatz, den sie seit dem 6. Oktober innehaben, erneut verteidigt. So empfangen sie am Samstag den FC Bayern im Klassiker als Spitzenreiter – und mit vier Punkten Vorsprung. Es war ein wilder Ritt gegen die Freiburger, die nie aufsteckten und sich ausgesprochen gut verkauften. So war es ein Fußball-Spiel voller Action, das Roses Team den sechsten Heimsieg in Folge brachte.