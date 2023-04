Blutleerer Derby-Auftritt Wo ist das Feuer, Borussia?

Es ist für die Borussen erneut eine Saison der verpassten Gelegenheiten. Insofern hat Daniel Farke Recht, wenn er auf die Spielzeiten zuvor verweist, allerdings: Es hat sich nichts geändert. 2021 rutschte Borussia ab auf Rang acht und verpasste in den letzten Sekunden der Saison Europa. 2022 war der mittlere Saisonteil eine Katastrophe, da wurde verspielt, was am Ende fehlte, auch da war mehr drin. Denn letztlich waren die Gladbacher näher dran an Europa als an der Abstiegszone. Und nun? Endgültiges Niemandsland. Das Problem ist: nicht nur tabellarisch, sondern auch emotional.