Ende des Sponsorings? : Borussia muss wegen Bayern-Audi-Allianz bangen

Mönchengladbach Lange schien es, als würden BMW Konkurrent Audi als Bayern-Partner beerben. Das ist vom Tisch – und die Folgen sind nicht absehbar. Auch Borussia könnte betroffen sein.

Oliver Kahn war da, Michael Ballack auch – genauso wie der Rest der Mannschaft von Trainer Felix Magath. Am Ende trug der FC Bayern München einen Doppelpack von Piotr Trochowski zur Eröffnung des Borussia-Parks im Juli 2004 bei, bei dem sie Borussia Mönchengladbach im neuen Stadion im Rahmen eines Mini-Turniers 2:0 besiegten. Vielleicht war der Besuch nur die nette Geste eines alten Konkurrenten, mit Sicherheit dürfte man aber auch in Ingolstadt erfreut gewesen sein.

Denn als 2004 der Borussia-Park eröffnet wurde, begann auch die Partnerschaft zwischen dem niederrheinischen Fußballclub und dem Ingolstädter Autohersteller Audi. Mit der Zeit wurde sie immer enger, wenn auch nicht so eng wie bei den Bayern, an denen der Konzern sogar Anteile erwarb. So gehört Audi seit der Saison 2012/2013 unter anderem neben dem Sportartikelhersteller Puma, der Brauerei Bitburger oder der Santander-Bank zu den Co-Sponsoren des Vereins. Von einer „perfekten Verbindung“, sprach Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers bei der Bekanntgabe.