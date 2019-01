Eine Woche bis zum Rückrunden-Start: Kommt Borussia rechtzeitig aus dem Quark?

Jerez de la Frontera In der Hinrunde der Bundesliga stellte die Borussia ihre Gegner vor allem mit der schnellen Offensive vor Probleme. Im Trainingslager war zuletzt von diesen Qualitäten aber wenig zum sehen. Und bis zum Start der Rückrunde ist es nicht mehr lange.

„Wir sind noch nicht in dem Modus, den wir brauchen. Wir müssen wieder schneller spielen. Wir passen zu häufig nach hinten, daher haben wir auch kein Tempo im Spiel nach vorne. Dabei hat uns das vor der Winterpause ausgezeichnet. Daran werden wir in dieser Woche noch arbeiten müssen“, sagt Hecking. Die Frage ist nur: Kommt seine Borussia noch rechtzeitig aus dem Quark? „Wir werden sehen, ob die Woche dafür reichen wird. Wir hatten einige Spieler, die verletzt waren und nun zurück sind. Man sieht, dass ihnen noch etwas fehlt. Auch in den Zweikämpfen müssen alle Spieler noch zulegen. Das gehört auch dazu, dass wir das gesamte Spieltempo deutlich erhöhen müssen“, sagt der Gladbacher Coach.

Anstatt sich nach dem intensiven Trainingslager zu erholen, muss seine Mannschaft am Sonntag beim Telekom-Cup in Düsseldorf ran. „Wir haben dieses Turnier zu spielen. In welcher Art und Weise wir das machen, wissen wir noch nicht“, sagt Hecking, der ganz offensichtlich überhaupt nicht angetan ist von der Teilnahme an dem Vorbereitungsturnier. Zu nah liegt der Termin am Trainingslager in Jerez de la Frontera. Zu sehr bräuchten er und seine Spieler diesen Tag zur Regeneration, um ab Montag in der letzten Trainingswoche vor dem Rückrundenstart dafür zu sorgen, dass seine Borussia rechtzeitig aus dem Quark kommt.