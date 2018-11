Borussia Mönchengladbach muss sich gegen Fortuna Düsseldorf selbst therapieren

Mönchengladbach Das neue System von Dieter Hecking funktionierte in den ersten Bundesligaspielen gut. Die Borussia gewann sogar bei den Bayern. Jetzt der Rückschlag mit dem Pokal-Aus gegen Bayer Leverkusen. Gegen Fortuna sollten die Gladbacher wieder auf ihren alten Weg finden.

Das Pokalaus tut weh, weil eine Chance, etwas Besonderes zu schaffen, dahin ist. Doch muss es in einem Spiel gegen Bayer Leverkusen einkalkuliert werden. Was nicht passieren darf, ist ein 0:5. Auch wenn es im Pokal nicht auf die Tordifferenz ankommt, ist so ein Resultat ganz schlecht für den Kopf. Denn es weckt Erinnerungen an die vergangene Saison, in der die hohen Niederlagen gegen Dortmund (1:6), Bayer und Bayern (je 1:5) symbolisch waren für das, was schief lief in der Spielzeit 2017/18. Und eben diese Saison sollte längst abgehakt sein.