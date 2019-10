Meinung : Borussia muss ihrem Selbstverständnis gerecht werden

Foto: AP/Martin Meissner Klare Ansage: Marco Rose will in Istanbul einen Sieg sehen.

Istanbul Trainer Marco Rose hat klare Ansagen für das Europa-League-Spiel bei Basaksehir FK in Istanbul gemacht: Nach dem 0:4 gegen Wolfsberg fordert er einen Sieg. Der wäre in vielerlei Hinsicht wichtig.

Der 3. Oktober 2019, Tag der deutschen Einheit, ist ein wichtiger Tag für Borussia. Es geht vermutlich um die nähere internationale Zukunft des Klubs. Selbst bei einer Niederlage bei Basaksehir FK werden zwar nicht alle Träume vom Überwintern in Europa platzen, danach sind noch vier Spiele. Doch die zweite Niederlage in Folge würde die internationale Mission doch extrem erschweren.

Europa hat natürlich mit Geld zu tun, das es zu verdienen gibt. Und damit, einen breiten Kader richtig nutzen zu können. Aber es ist für die Gladbacher auch Prestige. Sie haben explizit Eintracht Frankfurt und ihre Taten in der vergangenen Saison, in der die Hessen bis ins Halbfinale kamen, als vorbildlich herausgestellt. Daraus ergeben sich gewisse Ansprüche, vor allem, was die Einstellung angeht. Dazu passte das 0:4 gegen den Wolfsberg AC überhaupt nicht. Das Echo war entsprechend.

So spielen die Borussen in Istanbul auch um ihren guten Ruf. In den Jahren zuvor haben sie sich stets ehrenvoll verkauft bei ihren internationalen Auftritten, sowohl in der Champions League als auch in der Europa League. Sie haben in allen vier Fällen die Zwischenrunde der Europa-League erreicht. Das ist auch jetzt das Minimalziel.

Europa ist das gewisse Extra dieser Saison. Und angesichts des DFB-Pokal-Loses Borussia Dortmund in Dortmund könnte es bald schon der einzige Nebenwettbewerb sein. Man muss nicht komplett Schwarz sehen wegen des 30. Oktober, Gladbach ist bei durchaus wankelmütigen BVB nicht von vornherein chancenlos. Doch ist es, auch aufgrund der letzten Bilanzen gegen Dortmund, das wohl schwerste Los.

Weswegen es umso wichtiger ist, in der Europa League am Ball zu bleiben. „Magische Nächte“ heißt das Buch der Borussen zum Thema Europa, und die Willenserklärung von Marco Rose und den Seinen war, die eine oder andere davon zu erleben in dieser Saison.

Die zweite Saisonphase ist bislang perfekt gelaufen mit drei Siegen in der Bundesliga. Was stört, ist das Spiel gegen Wolfsberg. Nun haben die Borussen die Gelegenheit, einiges wieder gerade zu rücken. Marco Rose hat keinen Zweifel daran gelassen, was am Donnerstag ab 18.55 Uhr (Ortszeit Istanbul 19.55 Uhr) das Thema ist: Er will in Europa überwintern und darum muss ein Sieg bei Basaksehir FK her, um in die Europa League reinzufinden.

Der Bosporus lag am Donnerstagmorgen im Nebel. Ein romantisches Bild. Solche Bilder werden die Borussen von der türkischen Metropole nicht zu sehen bekommen, ihr Hotel liegt irgendwo fernab der Tourist-Hotspots zwischen Stadion und Flughafen. Doch Rose, der Ehrgeizige, sagt zu Recht: „Wir sind zum Arbeiten hier.“ Jede Ablenkung kann schadhaft sein, der Fokus liegt einzig auf dem Spiel.