Europa League gegen AS Rom : Borussia hat noch etwas gutzumachen

Meinung Mönchengladbach Das 0:4 gegen Wolfsberg schwebt noch wie ein düsterer Schatten über der bisherigen Saison. Am Donnerstag gegen die Roma kann das Team von Trainer Marco Rose diese Niederlage aufarbeiten.

Und dieses Spiel schwebt noch immer wie ein düsterer Schatten über der Saison, in der so vieles so gut gelaufen ist. Wolfsberg war der böse Ausreißer nach unten, der so recht gar nicht ins Bild passen will. Denn auch wenn es zu Beginn der Rose-Zeit fußballerisch etwas holperte, so war doch immer erkennbar, dass der Wille zum Erfolg mitspielte. Nur gegen Wolfsberg ergab sich Gladbach irgendwie seinem Schicksal. Seither haben die Borussen daheim nur noch gewonnen: 2:1 gegen Düsseldorf, 5:1 gegen Augsburg und 4:2 gegen Frankfurt. Alles passierte in der Bundesliga. In der Europa League gab es nur die Auswärtsspiele bei Basaksehir FK und bei der AS Rom, die jeweils 1:1 endeten.