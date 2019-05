Zu harmlos bei Standards : Borussia muss wieder gieriger sein

Mönchengladbach Borussia hat bei ruhenden Bällen Nachholbedarf. In der Rückrunde gab es nur ein Tor nach Standards, im ersten Saisonteil war die Quote deutlich besser. Eine Analyse.

Mainz war die Ausnahme. Das hat es geklappt. Jonas Hofmann spielte eine Ecke kurz zu Thorgan Hazard, der stoppte den Ball, schaute, flankte in den Strafraum. Dort streckte Tobias Strobl das Bein aus, der Ball kam zu Nico Elvedi, und der Innenverteidiger schoss ihn ins Tor zum 1:0-Sieg der Borussen. Ein wenig half der Zufall bei der Aktion, doch letztlich interessiert nur das, was am Ende herauskommt. Und das war in dieser Szene das bislang einzige Standard-Tor der Borussen in der Rückrunde.