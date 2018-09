Borussia Mönchengladbach muss auswärts auftreten wie zu Hause

Mönchengladbach Im eigenen Stadion haben die Borussen dreimal gewonnen und spielen sehr attraktiv. In der Fremde müssen sie sich fühlen wie zu Hause. In Wolfsburg gelang das zuletzt 2003.

Das war auch der Unterschied zum Spiel in Berlin, in dem sich die Borussen von der „alten Dame“ Hertha überrumpeln ließen. Jetzt waren es die Borussen, die, so Trainer Dieter Hecking, „eine Welle aufbauten, die dann über die Eintracht hereingebrochen ist“. Der Lohn war der dritte Heimsieg. Allein etwas effektiver könnte Heckings Team sein, denn für die drei Tore gegen Frankfurt brauchte es 21 Torschüsse.

Dass es hinten zuweilen etwas luftiger zugeht, ist auch dem Grundansatz geschuldet: Die neue Borussia ist im offensiv gestalteten 4-3-3-System offener in der Rückwärtsbewegung als sie es im konservativeren 4-4-2, in dem es einen Defensiv-Job mehr gibt, war.

Man darf den Borussen mit auf den Weg nach Wolfsburg geben: Fühlt euch wie zu Hause! Das taten sie in Wolfsburg zuletzt 2003 beim 3:1-Erfolg. Dem ging ein Trainingslager in der niedersächsischen Einöde am Tankumsee voraus. Maßnahmen wie diese gibt es anno 2018 nicht. Den Geist jener Tage wünscht man den Jetztzeit-Borussen aber doch. Nach 15 Jahren darf man mal wieder ein ungern gesehener Gast in Wolfsburg sein.