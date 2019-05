Borussia rotiert : Grün ersetzt Nicolas als dritten Torwart

Moritz Nicolas wird an Union Berlin verliehen. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach rotiert auf der Torwartposition. U21-Nationaltorhüter Moritz Nicolas soll beim Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin Spielpraxis sammeln. Der 32-Jährige Max Grün ersetzt ihn in Gladbach.

Borussia bekommt einen neuen Torwart: Max Grün, 32, kommt vom Zweitligisten SV Darmstadt 98. In der Hierarchie wird der neue Mann die Nummer drei sein hinter Stammkeeper Yann Sommer und der Nummer zwei Tobias Sippel. Denn Grün ersetzt Moritz Nicolas, der für zwei Jahre an den Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin ausgeliehen wird.

Nicolas soll bei den „Eisernen“ auf Bundesliga-Niveau Spielpraxis sammeln, das ist der Hintergrund der Torwart-Rotation bei den Borussen. Denn der Vertrag mit dem U21-Nationalspieler wurde zugleich bis 2023 verlängert. „Es war unser und Moritz‘ gemeinsamer Wunsch, dass er bei einem anderen Klub eine größere Chance auf Spielpraxis bekommt und wir sind überzeugt, dass dies bei Union der Fall sein wird“, sagte Sportdirektor Max Eberl. Zudem wurde in den Leihvertrag quasi ein Sicherheitsnetz eingebaut, falls die Borussen Not am Tormann haben. „Er ist weiter Bestandteil unserer Zukunftsplanungen auf der Torhüterposition, deshalb haben wir den Vertrag mit ihm verlängert und uns die Option gesichert, ihn nach einem Jahr vorzeitig zu uns zurückzuholen“, sagte Eberl.