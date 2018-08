Borussia Mönchengladbach: Mögliche Transfers bis zum 31. August 2018

Mönchengladbach Was könnte sich bei Borussia in der Transferperiode noch tun? Ein Update vier Wochen vor dem Ende.

Seit 20 Tagen hat Borussia keinen Spieler verkauft oder verpflichtet. Kurz nachdem Jannik Vestergaard gegangen und Alassane Plea gekommen war, hatten wir im Hinblick auf die Transferperiode, die bis zum 31. August läuft, getitelt: „Diese vier Szenarien könnten noch auf Borussia zukommen. “ Zeit für einen Abgleich, was sich seitdem getan hat.

Erstes Szenario: Für Thorgan Hazard gibt es „ein unmoralisches Angebot“ Dieter Hecking hat es tatsächlich geschafft. die Modephrase „Stand jetzt“ nicht in den Mund zu nehmen. „Hazard wird bleiben, ich gehe ganz fest davon aus“, sagte der Trainer im Pressegespräch am Tegernsee, drückte die Tür aber nicht vollständig zu: „Es gibt kein Angebot für ihn, auch kein unmoralisches. Max Eberl hat sich sehr klar positioniert. Wenn noch ein Angebot reinkommt, muss es schon sehr außergewöhnlich sein für Borussia Mönchengladbach.“

Was „unmoralisch“ oder „außergewöhnlich“ zu bedeuten hätte, konkretisierten die Verantwortlichen nicht. Es ist jedoch anzunehmen, dass ein Interessent mindestens 40 Millionen Euro für Hazard bieten müsste. Der Belgier selbst wird sich frühestens nächste Woche nach der Rückkehr aus dem Urlaub äußern. Trotz der inflationären Preisentwicklung auf dem Transfermarkt könnte Borussia auch 2019, wenn Hazards Vertrag noch ein Jahr läuft, eine hohe Ablöse erzielen. Was nicht zu vernachlässigen ist: Der Offensivspieler könnte, wenn er effizienter vor dem Tor wird und seine Entwicklung fortsetzt, ein wichtiger Schlüssel zur Rückkehr nach Europa werden – und damit im nächsten Sommer nicht zwangsläufig günstiger.

Zweites Szenario: Die „Torwart-Kettenreaktion“ erfasst Yann Sommer Am Abend, nachdem unsere letzte Auflistung der vier Szenarien erschien, wechselte Alisson Becker tatsächlich für die Torwart-Rekordsumme von 62,5 Millionen Euro von der AS Rom zum FC Liverpool. Lediglich 8,5 Millionen davon hat die Roma in einen Nachfolger investiert und den schwedischen Nationalkeeper Robin Olsen geholt. Unterdessen ist Thibaut Courtois noch immer beim FC Chelsea angestellt, und sechs Transfers auf dieser Position für eine Ablöse von mehr als zehn Millionen Euro gleichen nicht gerade einer „Kettenreaktion“.