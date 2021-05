Mögliche Gegner für Borussia : Diese Teams sind in der Europa Conference League dabei

Gibt es kommende Saison für Borussia Mönchengladbach Europapokal-Abende in der Conference League? Foto: imago images/Moritz Müller/Moritz MÒ¼ller via www.imago-images.de

Mönchengladbach An den letzten beiden Spieltagen geht es für Borussia Mönchengladbach darum, wenigstens den siebten Platz zu behalten. Der würde in die neue Europa Conference League führen. Wie die funktioniert und wer schon qualifiziert ist.

Am 8. Juli 2021 gibt es eine Premiere: Die ersten Spiele der neuen Europa Conference League stehen an. Von den 70 Mannschaften, die daran teilnehmen dürfen, werden nicht mehr viele dabei sein, falls Borussia Mönchengladbach am 2. August bei der Auslosung der Play-offs im Topf ist. Doch die, die durchkommen, wären größtenteils mögliche Gegner für die Mannschaft von Adi Hütter. Platz sieben in der Bundesliga (punktgleich mit Union Berlin) berechtigt aktuell zur Teilnahme am neuen Wettbewerb.

Wir werden die Liste der feststehenden Teilnehmer an den Qualirunden nach und nach aktualisieren. Viele Lücken gibt es noch, aber bis Ende des Monats Mai werden sie verschwinden und mit oft unbekannten Vereinsnamen gefüllt. Später werden auch europäische Schwergewichte dazustoßen wie vielleicht Tottenham Hotspur oder die AS Rom. Oft hängt es vom Ausgang des Pokalendspiels ab, welche Ligaplatzierungen in die Conference League führen, in zahlreichen Ländern stehen nach der Saison noch Play-off-Spiele an. Die Auslosung der ersten Qualirunde soll am 15. Juni stattfinden, also während der Europameisterschaft.

Das Teilnehmerfeld wird sich wie folgt zusammensetzen. In den Play-offs entscheidet der Uefa-Koeffizent über die Setzliste. Borussia wäre dann auf jeden Fall gesetzt und würde in der Gruppenphase anschließend in Topf 1 oder 2 landen. Doch bis dahin rollt in ganz Europa noch ganz schön oft der Ball – und theoretisch kann auch alles ganz anders kommen, falls Gladbach auf Platz sechs springt oder von Platz sieben abrutscht ins Niemandsland.

Erste Qualifikationsrunde (8. und 15. Juli)

Zweite Qualifikationsrunde (22. und 29. Juli)

Meisterweg: drei Verlierer der Vorrunde der Champions-League-Qualifikation, 17 Verlierer der ersten Qualifikationsrunde der Champions League

drei Verlierer der Vorrunde der Champions-League-Qualifikation, 17 Verlierer der ersten Qualifikationsrunde der Champions League Platzierungsweg: 35 Sieger der ersten Qualifikationsrunde der Europa Conference League

Plus:

Portugal: Sechster

Russland: Vierter

Belgien: Sieger Play-off-Gruppe II

Ukraine: Worskla Poltawa

Niederlande: Play-off-Sieger

Türkei: Trabzonspor

Österreich: Play-off-Sieger

Dänemark: Play-off-Sieger

Schottland: Hibernian FC, Aberdeen FC

Tschechien: Dritter, Vierter

Zypern: Pokalsieger, Apollon Limassol, AEL Limassol

Schweiz: Zweiter, Dritter, Pokalsieger

Griechenland: Paok Saloniki, Aris Saloniki, AEK Athen

Serbien: Partizan Belgrad, FK Vojvodina, FK Cukaricki

Kroatien: Pokalsieger, NK Osijek, Dritter

Schweden: Pokalsieger, IF Elfsborg, BK Häcken

Norwegen: Molde FK, Valerenga Oslo, Rosenborg Trondheim

Israel: Pokalsieger, Zweiter, Dritter

Kasachstan: FK Tobol, FK Astana, Schachtjor Qaraghandy

Belarus: Pokalsieger, Bate Borissow, FK Tarpeda Schodsina

Aserbaidschan: Pokalsieger, Zweiter, Dritter

Bulgarien: Pokalsieger, Zweiter, Play-off-Sieger

Rumänien: Pokalsieger, Zweiter, Play-off-Sieger

Polen: Pogon Szczecin, Raków Częstochowa

Slowakei: Pokalsieger

Liechtenstein: Pokalsieger

Dritte Qualifikationsrunde (5. und 12. August)

Meisterweg: zehn Gewinner der zweiten Qualifikationsrunde der Europa Conference League

zehn Gewinner der zweiten Qualifikationsrunde der Europa Conference League Platzierungsweg: 45 Gewinner der zweiten Qualifikationsrunde der Europa Conference League

Plus:

Russland: Dritter

Belgien: Vierter

Ukraine: Kolos Kowaliwka

Niederlande: Vierter

Türkei: Dritter

Österreich: Vierter

Dänemark: Dritter

Play-offs (19. und 26. August)

Meisterweg: fünf Gewinner der dritten Qualifikationsrunde der Europa Conference League, fünf Verlierer der dritten Qualifikationsrunde der Champions League

fünf Gewinner der dritten Qualifikationsrunde der Europa Conference League, fünf Verlierer der dritten Qualifikationsrunde der Champions League Platzierungsweg: 26 Gewinner der dritten Qualifikationsrunde der Europa Conference League, zwei Verlierer der dritten Qualifikationsrunde der Europa League

Plus:

Spanien: Siebter

England: Siebter

Deutschland: Siebter

Italien: Siebter

Frankreich: Fünfter/Sechster

Portugal: Fünfter

Gruppenphase (16. und 30. September, 21. Oktober, 4. und 25. November, 9. Dezember)

Meisterweg: fünf Gewinner der Play-offs zur Europa Conference League

fünf Gewinner der Play-offs zur Europa Conference League Platzierungsweg: 17 Gewinner der Play-offs zur Europa Conference League

Dazu: zehn Verlierer der Play-offs zur Europa League

Zwischenrunde

acht Gruppenzweite der Europa Conference League, acht Gruppendritte der Europa League

Achtelfinale