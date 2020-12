Mögliche Gladbach-Gegner : Darum ist Juventus Turin im Achtelfinale am wahrscheinlichsten

Darum ist Juventus Turin im Achtelfinale am wahrscheinlichsten

Service Mönchengladbach Juventus, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Paris - am Montag erfährt Borussia, auf wen sie im Achtelfinale der Champions League trifft. Zu 55 Prozent geht es auf die Insel. Wir erklären, was es mit den Wahrscheinlichkeiten auf sich hat.

Am wahrscheinlichsten ist ein Wiedersehen mit Juventus (25,6 Prozent), das zuletzt 2015 Gegner war. Zu 55 Prozent gibt es ein Premier-League-Duell und zu 19,4 Prozent trifft Borussia erstmals auf PSG. Der Twitter-Account @emi_nga hat eine entsprechende Tabelle direkt nach dem Ende der Gruppenphase gepostet, andere Berechnungen weichen leicht ab, meist aber nur bei den Nachkommastellen.

Warum manche Lose wahrscheinlicher sind als andere? In Borussias Topf zwei stecken mit Lazio Rom und Atalanta Bergamo zwei italienische Teams, die für Turin gesperrt sind. Die Faustregel: Je limitierter zwei Mannschaften durch die Uefa-Regeln sind, desto eher werden sie einander zugelost.

So ist Real gegen RB Leipzig (30,5 Prozent) das wahrscheinlichste Duell des Achtelfinals, weil Madrid nur vier mögliche Gegner hat (drei spanische Mannschaften befinden sich in Topf zwei) und Leipzig nur fünf. Liverpool und der FC Porto treffen dagegen nur zu 10,6 Prozent aufeinander, weil beide sieben mögliche Gegner haben und ihre Gruppenphasen-Gegner ebenfalls kaum eingeschränkt sind.

Die Achtelfinals werden am 16./17. Februar und am 16./17 März ausgetragen. Die Mannschaft aus Topf zwei hat zunächst Heimrecht, Borussia muss im Rückspiel also auswärts ran.