Auslosung am Sonntag : Auf diese Gegner kann Borussia in der zweiten DFB-Pokalrunde treffen

Service Mönchengladbach Am Sonntag findet die DFB-Pokalauslosung statt. Dann klärt sich, auf wen Borussia Mönchengladbach in der zweiten Runde trifft. Wir sagen, welche Gegner Trainer Daniel Farke und seine Mannschaft im Oktober erwarten könnten.

Neben dem 10:0-Erfolg des SC Paderborn beim FC Einheit Wernigerode war der 11:1-Sieg von Borussia Mönchengladbach beim SV Oberachern der deutlichste in der ersten Runde des DFB-Pokals in der Saison 2022/23. Mit RB Leipzig (8:0 gegen FC Teutonia Ottensen) und dem FC Bayern München (5:0 gegen Viktoria Köln) haben sich in dieser Woche die letzten beiden Teams für die zweite Runde qualifiziert.

Diese wird am 18. und 19. Oktober ausgetragen, also zwischen dem zehnten und elften Spieltag der Bundesliga. In der vergangenen Saison gelang Borussia in der zweiten Pokalrunde unter Ex-Trainer Adi Hütter der 5:0-Jahrhundertsieg gegen den FC Bayern München. Durch das 0:3 im Achtelfinale war dann im Januar bei Zweitligist Hannover 96 Schluss. Wir zeigen, welche Gegner die Gladbacher nun erwarten könnten.