Oscar Wendt (Linksverteidiger)

Ramy Bensebaini spielte gegen die Bayern und den VfB Stuttgart, weshalb er am Dienstagabend eine Pause bekommen könnte. Denn schon am Freitag steht das nächste Spiel gegen den BVB an, in dem Rose nicht an ihm vorbeikommen wird. Vorher darf Wendt ihn vertreten.