Jonas Hofmann (Rechtsaußen)

Nachdem der Offensivspieler in allen Pflichtspielen im Jahr 2021 in der Startelf gestanden hatte, kam er gegen Köln erst in der letzten halben Stunde zum Einsatz. Die Verschnaufpause dürfte ihm gutgetan haben, ein weiteres Mal wird Marco Rose sicher nicht auf ihn verzichten.