Oscar Wendt (Linksverteidiger)

Gegen Mainz könnte Wendt dafür sorgen, dass Ramy Bensebaini ausgeruht in das Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Manchester City gehen kann. Danach ist Gladbach gegen RB Leipzig gefordert, auch da dürfte Bensebaini die erste Wahl sein, was für Wendts Startelf-Einsatz in Mainz spricht.