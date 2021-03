Valentino Lazaro (Rechtsaußen)

Jonas Hofmann stand in der Englischen Woche in allen drei zurückliegenden Spielen in der Startelf, jetzt könnte er eine Pause erhalten. Lazaro dürfte auf der Position die besten Karten haben. Im Hinspiel erzielte er per „Scorpion-Kick“ das „Tor des Jahres“. Für Patrick Herrmann oder Ibrahima Traoré dürften die Einsatzchancen von Beginn an weiterhin gering stehen.