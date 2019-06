Junioren-Nationalspieler : Borussia bestätigt Interesse an jungem Franzosen

Alexis Claude-Maurice im Trikot seines aktuellen Arbeitgebers FC Lorient. Foto: imago images / PanoramiC/Anthony BIBARD;via www.imago-images.de

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat Interesse an Alexis Claude-Maurice vom FC Lorient. Und der Spieler will auch kommen.

Nach wie vor wartet man vergeblich auf namhafte Zugänge bei Borussia. Max Grün ist als dritter Torhüter die einzige aktuelle Neuverpflichtung, dazu kam der bereits vorher gekaufte Jacob Italiano nach Vollendung seines 18. Lebensjahres nun nach Mönchengladbach. Bei der Suche nach einer Verstärkungen für den neuen Trainer Marco Rose ist der Klub jedoch bereits in der französischen zweiten Liga fündig geworden. Die Gladbacher sind interessiert an Alexis Claude-Maurice vom FC Lorient, das bestätigte der Verein auf Nachfrage unserer Redaktion.

Der Außenspieler betonte bereits, dass er an den Niederrhein wechseln will. „Ich will zu Borussia. Sie ist ein Klub, der sich auf junge Spieler fokussiert, dort herrscht eine gute Struktur und sie spielen in der Europa League. Ich mag ihr Profjekt und es passt zu mir“, sagte der 20-Jährige der französischen Zeitung „L’Equipe“.

Nach Informationen unserer Zeitung ist es jedoch noch nicht so, dass der Wechsel unmittelbar bevorsteht. Jedoch scheint Claude-Maurice einer der Wunschspieler zu sein, über die er vor kurzem sagte: „Wir sind dabei und befinden uns in intensiven Gesprächen mit unseren Wunschspielern, und da sind wir schon sehr weit“, sagte Eberl. Mit dem Spieler könnten scheinen sich die Borussen also einig zu sein. Dabei hatten sie offenbar große Konkurrenz. Französische Medien berichteten, dass neben Arsenal London und Eintracht Frankfurt auch viele weitere ambitionierte Klubs an Claude-Maurice interessiert gewesen seien.