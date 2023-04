Themen und Inhalte Was bei der Mitgliederversammlung auf Borussias Fans zukommt

Mönchengladbach · Sechs Wochen vor dem Saisonende steht bei Borussia Mönchengladbach am Montag die Mitgliederversammlung an. Die Anhänger werden unter anderem auf die Rede von Sportdirektor Roland Virkus gespannt sein, Finanz-Boss Stephan Schippers muss rote Zahlen erklären. Wir sagen, was zu erwarten ist.

16.04.2023, 20:03 Uhr

Zwei Tage nach dem 1:1 bei Eintracht Frankfurt findet am Montag die Mitgliederversammlung im Borussia-Park statt. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr kann dabei dieses Mal nicht auf eine komplette Saison zurückgeblickt werden, 2022 hatte Borussia coronabedingt erst Ende Mai eingeladen. Damals war die Trainersuche ein dominierendes Thema, Roland Virkus verkündete offiziell, dass die Gespräche mit Ex-Trainer Lucien Favre nicht zu einer erneuten Zusammenarbeit geführt hatten. Ein paar Tage später wurde Daniel Farke präsentiert. Hier geht es zur Bilderstrecke: Borussias Umsatz und Gewinn seit 2005