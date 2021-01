Sieben Siege seit 2011 : Gegen Bayern werden Gladbach-Helden geboren

Mönchengladbach Im vergangenen Jahrzehnt war Borussia ein Angstgegner des Rekordmeisters in der Bundesliga. Wir blicken zurück auf die Duelle, die die Fohlen für sich entscheiden konnten - und auf die Männer, die das möglich machten.

Das änderte sich 2011 unter Trainer Lucien Favre . Igor de Camargo trug sich als erster Bayern-Held der Neuzeit in die Geschichtsbücher ein. Dafür hatte er ein Missverständnis zwischen Jérôme Boateng und Manuel Neuer ausgenutzt und den Ball über den herauslaufenden Neuer ins Tor geköpft. Ein Treffer, den zahlreiche Gladbach-Anhänger noch vor Augen haben dürften – denn wer gegen die Bayern zum Sieg trifft, dessen Tore werden so schnell nicht vergessen. Der 1:0-Erfolg war nicht der einzige im vergangenen Jahrzehnt. Sechs weitere folgten.

Das spiegelt sich mittlerweile auch deutlich in der Gesamtbilanz wider: Nur gegen Borussia Dortmund (49,6 Prozent) haben die Bayern in der Bundesliga aktuell eine schlechtere Siegquote als gegen die Borussia (50,5 Prozent). In den 111 Duellen zwischen beiden Klubs siegten die Bayern 56-mal. Zu den 30 Unentschieden kommen 25 Borussen-Siege.

Und so wie de Camargo am ersten Spieltag der Saison 2011/2012 der Matchwinner war, hießen die Hauptverantwortlichen beim Rückrunden-Auftakt Marco Reus und Patrick Herrmann. Reus nutzte einen Patzer von Keeper Neuer, der ihm den Ball direkt in die Füße gespielt hatte, und schoss aus mehr als 30 Metern überlegt ins leere Tor. Aber es war vor allem der blitzschnelle Konter-Fußball an diesem Tag, der die Münchener Abwehr komplett überforderte. Herrmann blieb jeweils alleine vor Neuer cool und erzielte beim 3:1-Sieg die beiden weiteren Treffer.