Beim 3:2 gegen Augsburg : Borussias Streifenhosen feiern gelungenes Comeback

Mönchengladbach Seit der Präsentation des Outfits im letzten Heimspiel der Vorsaison trugen die Borussen die Streifenhosen, die zur Kluft gehören, nicht mehr. Nun feierten sie beim 3:2 gegen Augsburg als Glückbringer im Abstiegskampf ein Comeback. Trikot-Experte Stefan Appenowitz hatte es prophezeit.

Zugegeben, der erste, wenig positive Eindruck hat sich etwas relativiert. Zwar sehen die Streifenhosen, die mit den Schulter-Applikationen der aktuellen Heimtrikots der Borussen korrespondieren, immer noch ein wenig aus wie Badebuxen. Doch in Kombination mit den dazugehörigen Hemden ist es auf den zweiten Blick dann doch okay.

Seit der Präsentation des Outfits im letzten Heimspiel der Vorsaison gegen den VfB Stuttgart , das 1:2 verloren ging, trugen die Borussen die Streifenhosen tatsächlich nicht mehr in einem Pflichtspiel. Stattdessen wählten sie zu den weißen Hemden weiße Hosen. „Was sich die Designer bei der Streifenhose gedacht haben, weiß ich nicht, und ich kann mir gut vorstellen, dass da ein Veto aus dem Spielerrat kam, sie in der neuen Saison nicht mehr zu tragen“, sagte Appenowitz.

Neuer Look, neuer Erfolg, das hat eine gewisse Tradition bei Borussia. 1996 gewann Gladbach im neuen, pechschwarzen Outfit 3:2 beim FC Arsenal in London und erstmals in England überhaupt. Als es in der Saison 1997/98 nicht funktionierte, wurden die gewagten „Silberpfeil“-Hemden aussortiert und durch weiße Hemden ersetzt. Der Klassenerhalt gelang am letzten Spieltag.