Borussias Talente testen gegen Mechelen : Villalba darf mal wieder spielen, Bennetts ist verletzt

Mönchengladbach Borussias Talent-Team spielt am Dienstag um 13 Uhr gegen den KV Mechelen. Stürmer Julio Villalba, der lange verletzt war, wird zum Einsatz kommen. Der Engländer Keanan Bennetts hat eine Muskelverletzung.

Sonderlich viel Glück hat der Wechsel zu Borussia dem Paraguayer Julio Villalba noch nicht gebracht. Der 20-Jährige Stürmer, der seit 2017 in Gladbach ist, war vor allem verletzt. Doch er ist kämpferisch in die neue Saison gegangen. „Ich liebe Gladbach, ich will hier bleiben und auch spielen. Mein Wunsch ist klar: ich will mich hier durchsetzen“, sagte er Ende Juli im Interview mit unserer Redaktion.