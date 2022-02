Virkus-Nachfolger : Sandmöller wird neuer Nachwuchsdirektor bei Borussia

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat einen neuen Nachwuchsdirektor gefunden. Nach Informationen unserer Redaktion hat sich der Klub auf einen Nachfolger für Roland Virkus geeinigt. Wer es ist, welche Aufgaben der Neue haben wird und auf welchen Talenten Borussias Hoffnungen ruhen.

Bereits am Montag hatte Virkus in einer Medienrunde zu dem Thema gesagt: „Es wird relativ schnell einen Nachfolger für meine Position geben, damit dort kein Vakuum entsteht. Ich glaube, dass wir intern sehr gut aufgestellt sind“, so Virkus, der den Job in den vergangenen 13 Jahren ausgeübt hatte.