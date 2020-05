Bilanz des Bundesliga-Vierten : So teuer ist die Corona-Krise schon jetzt für Borussia

Mönchengladbach Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers und Sportdirektor Max Eberl sprachen über die Auswirkungen der Pandemie für Borussia Mönchengladbach. Zehn bis 13 Millionen Euro wird der Verlust mindestens betragen – wenn die Liga zu Ende gespielt werden kann.

Wäre die Zeit eine andere, hätten man am Montag in Mönchengladbach vielleicht über ganz andere Dinge gesprochen. Am Samstag wäre der vorletzte Bundesliga-Spieltag gewesen, möglicherweise hätten die Gladbacher da schon „Großes“ klar gemacht, wie Sportdirektor Max Eberl zu sagen pflegt, die finanziell so lukrative Qualifikation für die Champions League zum Beispiel. Doch die Corona-Krise hat die Welt und den Fußball im Griff. So wurde bei der virtuellen Pressekonferenz zu der Borussia am Montag einlud, nicht über Gewinne, sondern über Verluste gesprochen.