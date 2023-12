Einnahmen im DFB-Pokal Borussias Viertelfinal-Einzug beschert dem Klub Millionen

Durch den diesjährigen Sieg in der ersten Runde gegen den Oberligisten TuS Bersenbrück (7:0) hatte sich Borussia zu Beginn der Saison souverän für die zweite Runde qualifiziert und war dafür neben der Erstrundenprämie von 215.600 Euro mit weiteren 431.200 Euro belohnt worden. Durch das 3:1 gegen Heidenheim kamen Ende Oktober noch einmal 864.400 Euro hinzu, der Klub hatte also vor dem Achtelfinale gegen Wolfsburg bereits rund 1,5 Millionen Euro an Prämien verdient.