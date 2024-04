Sechs-Punkte-Spiel am Samstag Schroers kann Borussias U23 im Abstiegskampf wieder helfen

Auf der Suche nach einer Überschrift für die aktuelle Phase von Borussias U23 kommt man wohl relativ schnell bei den „Wochen der Wahrheit“ an. Nach dem 1:1 gegen Schlusslicht SSVg Velbert steht gegen den SV Lippstadt 08 am Samstag (14 Uhr) gleich das nächste direkte Duell im Abstiegskampf an. Obwohl gegen Velbert mehr als nur ein Punkt eingeplant war, hat Borussia am Osterwochenende dank der Niederlagen der Konkurrenz sogar etwas Boden gutgemacht.