Letztes Regionalliga-Spiel des Jahres : U23 gelingt Achtungserfolg in Münster unter besonderen Vorzeichen

Mönchengladbach Gladbachs Abwehrchef Michel Lieder erzielte sechs Minuten vor dem Ende den 1:1-Ausgleich. Dabei hatte der Spielverlauf gegen Favorit Preußen Münster nicht für einen Punktgewinn Borussias gesprochen – was vor allem an einer Szene lag.

Mit einem Achtungserfolg hat sich Borussias U23 in die Winterpause der Regionalliga West verabschiedet. Beim SC Preußen Münster erkämpfte sich das Team von Trainer Heiko Vogel beim 1:1 einen Punkt – und das nach einer zweiten Halbzeit in Unterzahl. Damit verhinderten die Borussen vor knapp 3000 Zuschauern, dass die Gastgeber auch weiterhin mit Spitzenreiter Rot-Weiss Essen punktgleich sind.

Klar war schon vor der Partie: Selbst an einem sehr guten Tag würde es kaum möglich sein, Münster zu dominieren. Nur zwei der 20 Saisonspiele hatten die Gastgeber verloren, und sie dominierten auch die erste Hälfte spielerisch. Borussia verteidigte indes so geschickt, dass es kaum Chancen für die Preußen gab – und es sogar beinahe zu einer Gladbacher Führung gereicht hätte. Der in der Startelf stehende A-Junior Kushtrim Asallari scheiterte aber an Preußens Keeper Maximilian Schulze Niehues, im Nachschuss dann Mika Schroers am Pfosten.