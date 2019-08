Mit Kaufoption : Borussia leiht Lang an Werder Bremen aus

Mönchengladbach Nun ist es amtlich: Michael Lang spielt in der kommenden Saison für Werder Bremen. Borussia und die Hanseaten einigten sich auf ein Leihgeschäft inklusive Kaufoption.

17 Bundesliga-Spiele absolvierte Lang in seiner ersten Saison für Borussia unter Ex-Trainer Dieter Hecking. Am Ende der Spielzeit verlor er seinen Stammplatz aber zunächst an Fabian Johnson und später an Jordan Beyer. Auch Rose setzt mehr auf Beyer, hat sich zudem für die Verpflichtung von Stefan Lainer eingesetzt, der zwölf Millionen Euro kostete und dem 42-Jährigen von Salzburg aus an den Niederrhein gefolgt ist. Hinter diesem Duo (plus Johnson) war kaum noch Platz für Lang. Den hat er nun in Bremen gefunden.