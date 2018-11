Borussia Mönchengladbach: Michael Lang und Patrick Herrmann zu Gast Fantalk

Mönchengladbach Michael Lang und Patrick Herrmann stellen sich am Dienstagabend im Borussia-Park den Fragen von RP-Redakteur Karsten Kellermann. 30 Fans sind beim „Talk im Borussia-Park“ live dabei. Für alle anderen gibt es einen Live-Stream.

Patrick Herrmann wechselte im Sommer 2006 aus der Jugend des 1. FC Saarbrücken in die U17 der Borussia, rückte 2010 in den Profikader auf und erzielte für die Borussia seitdem in 280 Spielen 44 Tore. WM-Teilnehmer Michael Lang kam im Sommer für 2,8 Millionen vom FC Basel an den Niederrhein. Der 29-malige Schweizer Nationalspieler spielte bislang fünf Mal in der Bundesliga.