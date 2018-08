Borussia Mönchengladbach: Michael Lang und Nico Elvedi fehlen zum Saison-Auftakt

Mönchengladbach Borussias Rechtsverteidiger Michael Lang hatte sich das Leverkusen-Spiel für seine Rückkehr zum Ziel gesetzt. Das wird nicht klappen. Auch nicht bei seinem Landsmann Nico Elvedi. Besser sieht es für Ibrahima Traoré und Laszlo Bénes aus.

Seinen Start bei Borussia hatte sich Michael Lang natürlich anders vorgestellt. Ein Training absolvierte er, dann entschwand er in den Krankenstand. Er wurde ein Prestigeobjekt des neuen Gesundheitspartners der Borussen, Medical Park, statt sich den ihm zugedachten Platz im Team der Borussen zu erarbeiten. Doch ein falscher Schritt und es war geschehen: Außenbandteilriss im Knie, das war am 23. Juli.

Doch mag er nicht verzagen, zumal nicht nach dem Erlebnis beim Familienfest am Sonntag, als er mit den Kollegen auf der Bühne stand und von Tausenden Borussia-Fans gefeiert wurde. „Das macht Lust auf die Saison“, sagte Lang. Und stellte klar: „Ich bin auf einem guten Weg, es geht Tag für Tag voran. Ich will möglichst schnell wieder da sein.“

„In den nächsten Tagen geht es darum, die Frische wieder in den Körper zu bringen, damit die Jungs im Pokalspiel und dann gegen Leverkusen da sind, wo wir sie haben wollen“, sagt Trainer Dieter Hecking.

Er ist 27 und eigentlich ein realistischer Mensch. Doch was seine Genesung angeht, ist er mit Kalkül unrealistisch an die Sache herangegangen: „Ich habe mir das erste Spiel gegen Leverkusen zum Ziel gesetzt, man muss sich die höchstmöglichen Ziele setzen“, sagte Lang. Für das Auftakt-Derby gegen Bayer am 25. August indes wird es bei ihm nicht reichen, das hat Trainer Dieter Hecking schon klargestellt. Ab Anfang September kann man aber wohl mit dem Schweizer rechnen, richtig bereit sollte er spätestens nach der Länderspielpause zum Schalke-Spiel Mitte September sein.