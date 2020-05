Wohl keine Zukunft bei Borussia : Michael Lang steckt in der Corona-Falle

Mönchengladbach Seit Saisonbeginn ist Michael Lang an Werder Bremen verliehen. Nach dieser Spielzeit wird er zur Borussia zurückkehren, wo er jedoch keine Zukunft hat. Doch die Corona-Krise verkompliziert die Situation des Rechtsverteidigers.

Der Schweizer ist in dieser Saison an Werder Bremen verliehen, doch die Hanseaten haben sich entschieden, die in diesem Geschäft verankerte Kaufoption nicht zu nutzen, entsprechend wird Lang nach Gladbach zurückkehren. Nun hat der 29-Jährige zwar das Ende in Bremen vor sich, aber rein finanziell den Vorteil gegenüber den Spielern mit klassisch auslaufenden Verträgen, dass er noch bis 2022 an Borussia gebunden ist.