HSV und Augsburg interessiert : Verschafft Lang Borussia die fehlenden Millionen für Sarr?

Mönchengladbach Laut Schweizer Medienberichten sind der FC Augsburg und der Hamburger SV an Michael Lang interessiert. Er könnte Max Eberl die Summe einbringen, die er noch benötigt, um Malang Sarr zu verpflichten.

Für beide Seiten wäre ein Transfer deswegen die wohl sinnvollste Lösung. Für Lang, weil es in seinem sportlichen Naturell liegt, auf dem Platz stehen zu wollen, nicht nur sein Gehalt auf der Ersatzbank oder Tribüne verdienen zu wollen und sich eine schöne Zeit am Niederrhein zu machen. Auch, um seinen Platz in der Schweizer Nationalmannschaft nicht zu verlieren, sind Einsätze für ihn wichtig. Und für Gladbach, weil sie noch Geld benötigen, um ihren letzten Wunschtransfer in diesem Sommer abwickeln zu können. Denn Sportdirektor Max Eberl hatte bei der Saisoneröffnung betont: „Wir haben eine Idee, aber der Geldbeutel ist derzeit zu leer, um sie umzusetzen.“ Malang Sarr ist diese Idee, er soll zu Borussia wechseln.