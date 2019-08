Werder sucht erfahrenen Verteidiger : Wechselt Borussias Lang nach Bremen?

Mönchengladbach Laut eines Medienberichts ist Werder Bremen an einer Verpflichtung von Michael Lang interessiert. Borussia bestätigt, dass es Anfragen für den Schweizer gibt.

„Es gab die ganze Zeit Interessenten“, sagte Gladbach-Sportdirektor Max Eberl am Mittwoch. „Wir warten ab, was bis zum 2. September passiert und wünschen uns, dass Michael Lang eine gute Lösung für sich findet. Sollte er nicht wechseln, wird er aber ein fester Bestandteil unseres Kaders sein und uns dabei helfen, dass wir unsere Ziele erreichen.“

Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Lang wechselt, auch er selbst hatte das bereits in Aussicht gestellt. Bei Werder hätte er im Gegensatz zu Borussia große Chancen auf Spielzeiten, gerade in der aktuellen Phase. Denn Bremern fehlen derzeit eine Vielzahl an Profis, besonders in der Defensiv-Abteilung. Auf Ludwig Augustinsson, Ömer Toprak, Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp muss SVW-Coach Florian Kohfeldt verzichten.