Borussias Rechtsverteidiger : Letzte Transfer-Möglichkeit für Michael Lang

Mönchengladbach Bisher ist es Michael Lang nicht gelungen, einen neuen Verein zu finden. Es deutet alles darauf hin, dass er weiter bei Borussia bleiben wird. Doch es gibt noch eine Möglichkeit für einen Wechsel.

Bis zum 12. Oktober ist das Transferfenster in der Schweiz noch geöffnet. Vereine aus Langs Heimatland können also noch etwa eine Woche lang Spieler verpflichten. In der Vergangenheit hatte es mehrfach schon Gerüchte gegeben, dass der Nationalspieler in die Heimat zurückkehren könnte. Das wäre die wohl letzte Chance in diesem Sommer, denn ein Transfer nach Russland oder Kroatien, der auch noch möglich wäre, ist doch eher ausgeschlossen.