Neuerung in Borussias Gremium : Michael Hollmann löst Reiner Körfer als Chef des Aufsichtsrats ab

Mönchengladbach Nach zehn Jahren zieht sich Reiner Körfer als Aufsichtsrats-Chef bei Borussia Mönchengladbach zurück, bleibt aber dem Gremium erhalten. Sein Nachfolger an der Spitze ist Michael Hollmann, der seit 2012 dem Aufsichtsrat angehört.

Borussia hat ihre Chef-Etage umgebaut. Roland Virkus und Markus Aretz sind nun Geschäftsführer, Stefan Stegemann ist Nachfolger des verstorbenen Vize-Präsidenten Siegfried Söllner. Nun gibt es auch einen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats. Michael Hollmann löst Reiner Körfer zum 1. Juli 2022 als Vorsitzender ab. Das teilte Borussia am Donnerstag mit.

Körfers Rede bei der Mitgliederversammlung am 30. Mai war somit seine letzte als Chef des Gremiums. Körfer ist seit 2006 Mitglied des Aufsichtsrats, dem er seit 2012 vorstand. „Nach zehn Jahren in dieser Position ist für mich der Moment gekommen, in dem ich das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden an einen meiner Mitstreiter abgeben möchte“, wird Körfer in einer Mitteilung des Bundesligisten zitiert.