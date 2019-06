Borussia-Talent bleibt : Cuisance soll unter Rose den Durchbruch schaffen

Mönchengladbach Michael Cuisance ist das wohl größte Talent im Kader der Borussen. In der vergangenen Saison kam er jedoch kaum zum Zuge und wollte weg. Gladbach setzt aber weiter auf ihn und hofft, dass der Franzose beim neuen Coach brilliert.

Das Spiel von Borussia könnte in der nächsten Saison sehr französisch geprägt sein. Denis Zakaria, aus dem französischen Teil der Schweiz stammend, gilt als Prototyp für den Fußball des neuen Trainers Marco Rose, ihm wird der ganz große Durchbruch zugetraut. Alassane Plea soll im Sturm wieder an seine Leistungen aus der Vorrunde der vergangenen Saison anknüpfen, mit Marcus Thuram, dem Stürmer von EA Guingamp, an dem Borussia interessiert sein soll, könnte ihm ein Landsmann an die Seite gestellt werden. Dazu kommt Mamadou Doucouré, der, sofern er gesund bleibt, vielleicht endlich auch sportlich richtig in Mönchengladbach ankommen könnte. Und dann gibt es in Michael Cuisance noch einen Franzosen, der vorletzte Saison schon groß aufspielte und zum Spieler der Saison gewählt wurde, in der vergangenen Spielzeit aber nur selten zum Zuge kam und daher den Klub verlassen wollte. Unter Rose könnte seine Zeit wieder kommen.