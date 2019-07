Kostenpflichtiger Inhalt: Vorzeitig zurück im Training : Cuisance startet bei Borussia seinen Angriff auf die Startelf

Michael Cuisance ärgert sich über das frühe Aus mit Frankreich bei der U20-WM. Foto: AP/Darko Vojinovic

Mönchengladbach Michael Cuisance ist vorzeitig wieder ins Training eingestiegen. Er ist fit und will in der neuen Saison mehr spielen als in der abgelaufenen. Kurzum: Der 19-Jährige will sich bei Borussia Mönchengladbach durchsetzen.