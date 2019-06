Cuisance bei U20-WM raus : Diese Borussen sind nun noch im Länderspiel-Einsatz

Michael Cuisance hadert im Trikot der französischen U20-Nationalmannschaft. Foto: AP/Darko Vojinovic

Mönchengladbach Nach dem Ausscheiden von Michael Cuisance bei der U20-WM sind noch zehn Borussen mit ihren Nationen unterwegs. Hier gibt es eine Übersicht über die Spiele mit Gladbacher Beteiligung.

Für Michael Cuisance ist der Traum vom WM-Titel geplatzt. Im Achtelfinale des Turniers der U20-Mannschaften in Polen scheiterte der Gladbacher Youngster mit dem französischen Nationalteam, unterlag den USA mit 2:3. Cuisance fiel wie schon in den vorigen Spielen, in denen der Mittelfeldspieler unter anderem zwei Tore erzielte, positiv auf, bei einem Versuch scheiterte er jedoch knapp am Pfosten.

Während für den jungen Franzosen nun die Sommerpause begonnen hat, sind anderen Borussen noch mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Rechnet man Thorgan Hazard, der in der kommenden Saison für Borussia Dortmund auflaufen wird und nun mit dem belgischen Team unterwegs ist, sind noch zehn Spieler der Gladbacher mit ihren Nationen im Einsatz. Die erste Partie steigt bereits am Mittwochabend.

Hier lesen Sie, wann die Spiele mit Borussia-Beteiligung steigen und wo Sie die Partien verfolgen können:

Yann Sommer, Nico Elvedi, Michael Lang, Denis Zakaria, Josip Drmic (Nations League mit der Schweiz):

Mittwoch, 05. Juni, 20.45 Uhr gegen Portugal (Halbfinale, live auf DAZN)

Bei einer Niederlage treten die Schweizer am Sonntag, 09. Juni, um 15.00 Uhr gegen den Verlierer der Partie Niederlande gegen England an, das Finale gegen den Gewinner dieses Spiels steigt am gleichen Tag um 20.45 Uhr (beides live auf DAZN, das Endspiel auch im ZDF).

Matthias Ginter (EM-Qualifikation mit Deutschland):

Samstag, 08. Juni, 20.45 Uhr in Weißrussland

Dienstag, 11. Juni, 20.45 Uhr gegen Estland (beides live auf RTL)

Florian Neuhaus (U21-EM mit Deutschland):

Montag, 17. Juni, 21.00 Uhr gegen Dänemark (ARD*)

Donnerstag, 20. Juni, 21.00 Uhr gegen Serbien (ARD*)

Sonntag, 23. Juni, 21.00 Uhr gegen Österreich (ZDF*)

Ein mögliches Halbfinale würde am Donnerstag, 27. Juni, stattfinden, das Endspiel am Sonntag, 30. Juni.

* Noch steht nicht fest, ob alle Spiele im Fernsehen übertragen werden. Einzelne Partien könnten auch lediglich im Livestream online übertragen werden.

Andreas Poulsen (U21-EM mit Dänemark):

Montag, 17. Juni, 21.00 Uhr gegen Deutschland (ARD*)

Donnerstag, 20. Juni, 18.30 Uhr gegen Österreich (Sport1)

Sonntag, 23. Juni, 21.00 Uhr gegen Serbien (Sport1)

Ein mögliches Halbfinale würde am Donnerstag, 27. Juni, stattfinden, das Endspiel am Sonntag, 30. Juni.

Laszlo Benes (Slowakei):

Freitag, 07. Juni, 20.30 Uhr gegen Jordanien (Freundschaftsspiel, DAZN)

Dienstag, 11. Juni, 18.00 Uhr in Aserbaidschan (EM-Qualifikation, DAZN).

Ibrahima Traoré (Afrika-Cup mit Guinea):

Samstag, 22. Juni, 22.00 Uhr gegen Madagaskar

Mittwoch, 26. Juni, 16.30 Uhr gegen Nigeria

Sonntag, 30. Juni, 18.00 Uhr gegen Burundi

Das Achtelfinale des Turniers findet vom 05. bis 08. Juli statt, das Viertelfinale am 10./11. Juli, die Halbfinals am 14. Juli, das Spiel um Platz drei am 17. Juli und das Finale am 19. Juli.