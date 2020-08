Ex-Borusse ist Triple-Sieger : Alles gut für Cuisance

Champions-League-Sieger: Michael Cuisance (vorne rechts). Foto: AFP/MATTHEW CHILDS

München Der Ex-Borusse ist zu den Bayern gegangen, weil er mehr spielen wollte als in Gladbach. Das hat noch nicht geklappt. Aber Michael Cuisance ist nun Triple-Sieger.

Sein Kumpel Denis Zakaria hat bei Instagram gratuliert. Auch Marcus Thuram, noch einer aus der Gladbach-Connection. Und Fabian Johnson, der mittlerweile eines mit Michael Cuisance gemeinsam hat: Er ist Ex-Borusse. Während Johnson aber noch keinen neuen Klub hat, ist Cuisance beim FC Bayern München angestellt – und ist somit seit Sonntagabend Champions-League-Sieger.

Cuisance war im Sommer 2019 von Gladbach zu den Bayern gewechselt, um mehr Spielzeit zu haben. Die hat er nicht unbedingt bekommen beim Rekordmeister aus München. Neun Bundesliga-Einsätze und einer im Pokal stehen in seiner Bilanz, das ist, gemessen an den Ansprüchen des Franzosen, eigentlich zu wenig. Die fünf Drittliga-Spiele bei der Zweiten Mannschaft der Bayern wird er wohl nur am Rande werten.

Aber: Cuisance hat in seiner ersten Saison bei den Bayern vier Titel geholt. Drittliga-Meister ist er, Deutscher Meister, Deutscher Pokalsieger und vor allem: Gewinner der Champions League. Titel sind eine wichtige Währung im Fußball, sie werten eine Biografie auf, sagen: Der Mann kann Erfolg. So präsentierte er sich dann auch: Im leeren Estadio da Luz hockte er auf dem Konfetti übersäten Rasen mit dem riesigen Henkelpott, den es für den Königs-Klassentriumph gibt und schaute stolz, so zeigte ihn ein Foto, das er auf seinem Instagram-Kanal geteilt hat.

Borussias Fans sind gern gehässig oder ironisch, wenn es um Cuisance und sein Dasein in München geht. Doch was die Bewertung betrifft, ist es wie immer eine Frage der Perspektive. Man kann auch sagen: Er hat alles richtig gemacht. Grundsätzlich gilt: Wenn der FC Bayern ruft, ist es schwer, Nein zu sagen. „Um im Leben weit voranzukommen, muss man Risiken eingehen. Wenn ich diese nicht nehme, werde ich nur ein normaler Spieler. Man muss die Risiken zur richtigen Zeit eingehen“, sagte Cuisance zuletzt „Le’Equipe“. Er meinte in dem Moment seine Spielweise, doch gilt das auch für den Bayern-Wechsel.

Nebenbei: Durch den Transfer, der zehn Millionen Euro brachte, konnte Borussia Ramy Bensbaini holen. Es war eine Win-Win-Situation. Borussia war einen Unzufriedenen los, konnte einen Wunschspieler holen und Cuisance ist dort, wo er sich sieht: bei den Besten. Er hat mit dem Wechsel definitiv nicht den einfachsten Weg gewählt, länger als beim FC Bayern ist es nirgends in Deutschland zu vielen Einsätzen. Dass er nur damit nicht immer zufrieden ist, belegen seine Eskapaden, die es auch in München gab.

Grundsätzlich, das ist zu vermuten, wird sich Cuisance wegen seiner bisher minimalen aktiven Beteiligung am dreifachen Triumph (in der Königsklasse blieb er ohne Einsatz) eher nicht sorgen. Philippe Coutinho wird bald nicht mehr da sein, auch ein Abgang von Thiago steht im Raum, Cuisance wird sich da seine Chancen ausrechnen. Mangelndes Selbstbewusstsein ist nicht sein Problem. Das aber ist die Attitüde, die zum FC Bayern passt: Mai san mia! Oder: I bin i!

Cuisance hat allen Wechselgerüchten eine Absage erteilt. „Ich konzentriere mich derzeit darauf, was ich tun muss. Und mein Projekt beim FC Bayern. Ich will mehr spielen“, sagte er. Er ist nach wie vor überzeugt, seinen Weg zu gehen: „Es war eine der besten Entscheidungen meiner Karriere. Das ist ein Klub, wo ich mich jahrelang niederlassen kann. Ich lerne hier von den besten Spielern der Welt. Da kann man nur wachsen und besser werden. Am Anfang war es nicht leicht, weil ich nicht gespielt habe, aber ich habe mich entschieden dranzubleiben.“