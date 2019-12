Kostenpflichtiger Inhalt: Hennes Weisweiler wäre am Donnerstag 100 geworden : Liebhaber des schönen Spiels

Hennes Weisweiler feiert die Deutsche Meisterschaft mit Borussia Mönchengladbach 1971. (Archivfoto). Foto: imago images

Mönchengladbach Hennes Weisweiler liebte den Fußball. Aus diesem Gefühl heraus erschuf er in den 1970ern in Mönchengladbach den Fohlen-Mythos. Am Donnerstag wäre die Trainerlegende 100 Jahre alt geworden. Eine Würdigung.