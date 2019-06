„Überhaupt kein Interesse, ihn zu verleihen“ : Darum bleibt Doucouré sicher bei Borussia

Mönchengladbach Spielt der Körper von Mamadou Doucouré nach seinen schweren Verletzungen mit, könnte er laut Sportdirektor Max Eberl nämlich wie ein Neuzugang für Borussia sein. Der Klub weiß zudem besser als andere, wie seine Belastung zu steuern ist.

Vor drei Jahren wechselte der heute 21-Jährige ablösefrei von Paris St. Germain nach Mönchengladbach, hat seither aber kein Pflichtspiel für die Borussen absolviert. Eine tragische Verletzungsserie verhinderte das. In seinem letzten Spiel in Frankreich, als der Transfer schon klar war, zog sich Doucouré einen Muskelbündelriss zu und fiel ein halbes Jahr lang aus. Drei weitere Male verletzte er sich auf die gleiche Weise seitdem, außerdem fiel er zwischenzeitlich sieben Monate wegen eines Muskelteilabrisses aus. Seit Doucouré bei Borussia ist, war er praktisch nur verletzt – doch die Hoffnung haben weder der Klub noch der Spieler aufgegeben.

Am Ende der vergangenen Saison trainierte der Verteidiger schon einige Wochen mit der Mannschaft und zog das Programm durch. Borussia weiß – anders als ein anderer Klub, der ihn ausleihen würde – nach der Verletzungshistorie genau, wie sie Doucouré belasten kann oder wann Pausen von Nöten sind, und welches Talent nach wie vor in ihm steckt. Deswegen will der Klub ihn nach Informationen unserer Redaktion auch keinesfalls ausleihen, wie einige Medien bereits mutmaßten. Das bestätigt auch Borussias Sportdirektor: „Wir haben überhaupt kein Interesse, ihn zu verleihen. Ich will ihn nach seiner Verletzungsserie bei mir haben. Und erst recht will ich ihn bei mir haben, wenn er richtig im Saft ist“, sagt Max Eberl im Gespräch mit unserer Redaktion.